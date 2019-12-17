الفنانة اللبنانية نيكول سابا تروج لحفلها في القاهرة

روجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لحفلها الجديد المنتظر إقامته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، يوم 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشرت صورة بوستر الحفل لتدعو جمهورها من خلاله لحضوره.

وتقدم نيكول سابا عددا من أبرز أغنياتها في الحفل، منها "أنا طبعي كده، يا شاغلني بيك، عامل عمله، وغيرها من الأغاني.

وكانت نيكول سابا، اعتذرت عن عدم إحيائها حفلًا كبيرًا كان محددا له 19 أكتوبر الماضي، بإحدى الجامعات الخاصة في مدينة المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.

وعلى جانب آخر تستعد نيكول سابا لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.

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