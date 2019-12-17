فن ومشاهير

الفنانة اللبنانية نيكول سابا تروج لحفلها في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - لايف ستايل

روجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لحفلها الجديد المنتظر إقامته في أحد فنادق القاهرة الجديدة، يوم 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشرت صورة بوستر الحفل لتدعو جمهورها من خلاله لحضوره.

وتقدم نيكول سابا عددا من أبرز أغنياتها في الحفل، منها "أنا طبعي كده، يا شاغلني بيك، عامل عمله، وغيرها من الأغاني.

وكانت نيكول سابا، اعتذرت عن عدم إحيائها حفلًا كبيرًا كان محددا له 19 أكتوبر الماضي، بإحدى الجامعات الخاصة في مدينة المنيا، بسبب الأحداث التي يمر بها لبنان.

وعلى جانب آخر تستعد نيكول سابا لإطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحيى حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

نيكول سابا ترفع العلم اللبناني خلال حفلها الغنائي في "الزهور" 

نيكول سابا ترفض "نكتة" نجيب ساويرس

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة اللبنانية نيكول سابا تروج لحفلها في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا