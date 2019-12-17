شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إيهاب ينضم إلى فريق عمل مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب حازم ايهاب لأسرة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يجسد حازم أحد الأدوار الهامة خلال أحداث العمل التى تعتمد على الطابع الشعبى.



حازم ايهاب

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، ريم سامى، دنيا عبد العزيز وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين، العمل التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016.

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وعرف الجمهور حازم إيهاب من خلال مسلسل "كأنه إمبارح"، بعد تقديمه شخصية "رامز" خصوصا المشاهد التى جمعته فى المسلسل بـشخصية "سارة" أسماء جلال، وأجادها الفنان بأداء مميز، وكذلك شخصية جمال منصور فى مسلسل "أهو ده اللى صار"، و"شريف" فى الفيلم السينمائى "شيخ جاكسون"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى".