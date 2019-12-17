شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة ABC تلغى مسلسل الدراما Reef Break بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة ABC عن إلغائها مسلسل الدراما Reef Break، وذلك بعد موسم واحد، من عرضه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

ويقوم ببطولة دراما الجريمة Reef Break، كل من بوبي مونتجمري، راي ستيفنسون، ديزموند تشيام، ميليسا بون، وتامالا شيلتون.

وتدورالسلسلة حول كات تشامبرز، مجرمة سابقة، تعمل هذه الأيام كمثبتة لحاكم جنة جزيرة المحيط الهادئ الجميلة، "الشعاب المرجانية"، وبفضل ماضيها المتقلب، تتمتع كات بفهم عميق للمجرمين والجرائم التي يرتكبونها، وبصفتها مخاطرة حقيقية، فإنها تتجه نحو المغامرة، ولا تبتعد عنها.

وكان متوسط ​​الموسم الأول من Reef Break، 0.31 في التصنيف الديموجرافي في الفئة العمرية بين 18-49 ، مما يعنى حوالى 1.96 مليون مشاهد فقط.

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وبالتالي كانت سلسلة ABC الصيفية الأقل تصنيفًا، حيث احتلت المرتبة 14 من 14 سلسلة، ومن بين 57 برنامجًا تلفزيونيًا صيفيًا، احتلت Reef Break المرتبة 39 من أصل 57 برنامجًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وكانت قد قررت شبكة ABC التلفزيونية، عدم تجديد مسلسل الدراما الكوميدية Fresh Off the Boat لموسم جديد بعد انتهاء الموسم السادس المقرر طرحه في فبرايرالمقبل، بعد عرض أكثر من 100 حلقة للمسلسل على مدار الأربعة سنوات الماضية.

يذكر أن مسلسل Fresh Off the Boat، من تأليف كاميلا بلاكيت، وإخراج بين شيلتون، ويشارك فى بطولته عديد من النجوم أبرزهم، لوسيل سونج، إيان تشن، فورست ويلر، هدسون يانج، راندال بارك.

وتدورأحداثه فى إطار كوميدى خلال منتصف التسعينيات حول أسرة أسيوية تقررالانتقال إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، سعيًا لتحقيق الحلم الأمريكى بتأسيس مطعم متخصص فى اللحوم، وتبدأ العائلة فى التغلب على العوائق والصعوبات التى تواجهها، بينما يحاولون التأقلم مع الثقافات الجديدة التى تحيطهم بذات الوقت.