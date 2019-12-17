"كل واحد يبص في ورقته".. هكذا ردت لقاء الخميسي على منتقديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة لقاء الخميسي على بعض متابعيها، الذين سخروا من تصرفاتها وملابسها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لقاء صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " لقاء .. هو دا أنا، يا فنانة .. بتكتبي بالإنجليزي ليه، يافنانة .. إنت بتلبسي مفتوح ليه ما تلمي نفسك ، يووووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟، إنت قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟".

تابعت لقاء،: " إنتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي !، إنتي بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ما تصلي ؟، إنتي متصوره كدا ليه ؟ فينك يا منصف ؟ انت سالت إيدك خالص !، فستانك قرف وذوقك زفت، إنتي على فكره أخرتك جهنم .. أعرفي ربنا بقى، ايه دا إنتي مسيحية ولا مسلمة ؟"

أضافت، :" إنتي سهرانة وبترقصي ومش حاسة بالناس ! إنتي معندكيش دم .. حسبُنا الله فيكي وفي أمثالك .. جهنم وبئس المصير".

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وتابعت: "أولاً احب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما أنا، وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما أنا ولو أحيانا أختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا :) شكراً، أما عن هؤلاء المتنمرين، الكارهين للحياة والحب واحترام الاخر وتقبل الاَخر .. يا جماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما أنا وأنا بحبهم".

وأضافت: "أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهمش لاشغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض اَرائهم على الآخرين بدون أي احترام للحريات وإختلاف الاّراء والطبائع والأفكار، ياجماعة وفرو وقتكم الثمين في شئ أهم من أنكم تتابعو شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم، المهم أنكم تبقو كويسين لنفسكم وحياتكم وما تحاولوش تملو علينا أرائكم الجدلية، ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم ".

وتابعت: " الحياة لا تحتمل، احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة، والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر، يمكن تعيشوا أحسن، خليكم في حياتكم ودعوا الخلق للخالق، ما تنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله، كل واحد ليه حياته، كل واحد يبص في ورقته".

وكان آخر أعمالها التليفزيونية، مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.