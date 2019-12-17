فيديو| رد مي عمرعلى وصف زوجها المخرج محمد سامي بـ"بتاع مشاكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ردت الفنانة مي عمر، على وصف البعض لزوجها المخرج محمد سامي، بأنه"بتاع مشاكل".
وقالت مي، ببرنامج "It’s Show time"الذي تقدمه الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا: "محمد سامي بيحب شغله أوي، وبيخاف عليه أوي، ولما بيحس إن فيه حد بيعمل مجهود في الشغل بياخد دلع فظيع في اللوكيشن، ولما حد بيقصر بيضايق، لانه بيبقى عايز الحاجة معمولة مظبوطة أوي".
فيما قال محمد سامي:"إحنا بنعمل الشغلانة دي لاننا بنحبها ومفيش حد في اللوكيشن جاي التصوير متطوع ولكن يتقاضى أجر مقابل عمله، من أول بطل العمل وحتى المؤلف، فلازم الإلتزام والاحترام في المواعيد وعدم الفوضوية، والفنان لازم يكون محترم".
وأضاف: "معظم الناس مش بتيجي تشتغل، بيجي مش عامل شغله، وزي ما ليه حقوق عليه واجبات، ومش ذنبي إنك مش نايم فتيجي تنام في اللوكيشن، مش ذنبي إنك كنت سهران امبارح ومش قادر تدي مجهود في اللوكيشن".
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