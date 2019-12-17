أكدت الفنانة مي عمر، أن زوجها المخرج محمد سامي، شخص مهوب في عمله. وردت عمر، خلال لقائها ببرنامج "It’s Show time"، تقديم مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، المعروض على فضائية "سي بي سي"، على وصف البعض لزوجها بأنه "بتاع مشاكل". time"، تقديم مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، المعروض على فضائية "سي بي سي"، على وصف البعض لزوجها بأنه "بتاع مشاكل". وقالت: "محمد بيحب الالتزام والانضباط اوي في شغله، وفعلا اللي بيشوفه كده بشوف أحلى دلع في اللوكيشن". شاهد الفيديو..

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أول رد من مي عمر على وصف زوجها المخرج محمد سامي بـ"بتاع مشاكل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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