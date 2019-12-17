كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:53 صباحاً - كشفت نور إمام، ابنة شقيق الفنان المصري عادل إمام، عن مشاريعها وعن علاقتها بعمها الزعيم.
وقالت نور إمام، خلال لقاء مع برنامج MBC Trending، إنها أحبت مجال الموضة والأزياء منذ صغرها، حيث كانت تجتمع بصديقاتها في المدرسة، ليتحدثن حول أحدث الصيحات والتصميمات.
وأشارت نور إمام إلى أنها أخذت الأمر بجدية، وقررت أن تتعلم كل ما يخص ذلك المجال عبر الإنترنت، لافتة إلى أنها بدأت بعمل التصميمات وتنفيذها بنفسها، لترتديها في حياتها اليومية، إلا أن أناقة تصميماتها جذبت انتباه الكثيرين، مما شجعها على إطلاق علامة تجارية للملابس تحمل اسمها، عام 2017.
أضافت، أنها بالرغم من امتلاكها لكل المقومات التي تؤهلها للتمثيل، إلا أنها لم تفكر أبدًا في ذلك الأمر، مؤكدة على أنها تحب الظهور في وسائل الإعلام من خلال مجال الموضة والأزياء.
على صعيد آخر، أشارت إلى أن عمها عادل إمام، يشجعها ويدعمها بشكل دائم، معلقة: “هو كبير العيلة وقدوتي ومثلي الأعلى، ودايمًا واقف في ضهري”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نور امام تكشف عن علاقتها بعمها “الزعيم”: “كبير العيلة وابويا الثاني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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