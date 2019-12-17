محمود حميدة يرد على منتقدي المشاهد الجريئة في فيلم «ورد مسموم»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمود حميدة، على الانتقادات التي طالت فيلمه الأخير “ورد مسموم”، بسبب المشاهد الجريئة التي ظهرت خلال أحداث الفيلم.

محمود حميدة، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “هل رأيت أي مشهد على الشاشة تبين الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى لا يوجد، ولكن يحفزك على طرح الأسئلة”.

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الفيلم فاز بعد جوائز من ضمنها اختياره كأفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية بإسبانيا، وحصل من المهرجان الهندي ديوراما الدولي للأفلام على جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبي، كما حصل على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الأفريقي الدولي في نيجيريا، بالإضافة إلى حصده لـ3 جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، كما أنه مرشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم مصري.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي وبطولة: كوكى، وإبراهيم النجاري، وصفاء الطوخي، ومحمود حميدة، بجانب عمال منطقة المدابغ الذي استعان بهم “فوزي” ليرصد واقعهم المؤلم الغني بالقصص والحكايات التي تصلح لتجسيدها على الشاشة.

ويرصد الفيلم الحياة اليومية لعمال المدابغ، دون التعرض لواقع التحرش والفقر وما فيه من بعض مساوئ الظروف الاجتماعية.