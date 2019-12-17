وفاة ياسر زايد.. مخرج "الضاهر" و"هبة رجل الغراب"

وفاة ياسر زايد.. مخرج الضاهر وهبة رجل الغراب

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

توفي المخرج المصري ياسر زايد، الإثنين، عن عمر ناهز 48 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.



وتشيع جنازة المخرج الراحل، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفسية، بعد أداء صلاة الظهر، على أن يقام العزاء، الأربعاء، بمسجد "الرحمن الرحيم" بالقاهرة.

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بدأ المخرج ياسر زايد حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من المسلسلات منها "ساكن قصادي"، و"الغول".

وخاض تجربة إخراج أول فيلم روائي طويل في "علمني الحب" عام 2005، وتوالت أعماله بعد ذلك، ومنها "هبة رجل الغراب"، و"بنت بنوت".

وكان آخر أعماله مسلسل "الضاهر"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية، وهو من بطولة محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.