علا الفارس تستعرض انجازاتها في الـ 2019

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - استعرضت الاعلامية الاردنية علا الفارس انجازاتها في عام 2019 من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت علا الفارس في الصورة وهي تقف الى جانب شعار “قناة الجزيرة” والتي كانت قد انضمت لها مؤخرا كمذيعة اخبار بالاضافة الى صور لمسلسل “صبر العذوب” الذي لعبت دور بطولته وبرنامج “مع او ضد” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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