شاهد.. منى السابر والدة حلا الترك تخطف الانظار بإطلالة جديدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - خطفت منى السابر، والدة الفنانة البحيرينية الشابة حلا الترك، الانظار من خلال إطلالة جديدة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين. وظهرت منى السابر، في مجموعة صور نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بعباءة باللون الاحمر وعلقت كاتبة: “تبيني عيني لك عيوني وانا وكل ما أملك ….أحبك يا البحرين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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