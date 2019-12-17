شاهد.. سما المصري تلعب البلياردو: “حاسه ان في حاجه تقيله في جسمي “!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تلعب لعبة البلياردو وذلك عبر حسابها على انستغرام. وكشفت سما المصري في بداية الفيديو انها لا تجيد لعب البلياردو، والتي وصفتها بلعبة “الباشوات”، وعن استعانتها بأحد الاشخاص لتعليمها. وعلقت سما المصري على الفيديو: “وانا بالعب بلياردو كنت حاسه ان في حاجه تقيله في جسمي مش عارف اتحرك منها براحتي بس تمام ابتديت اتعامل.”.

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