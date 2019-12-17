كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - كشفت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان عن قيام الفنانة ميريام فارس بالتبرع بأرباح حفلتها المرتقبة ضمن “موسم الرياض” في السعودية لصالح احدى الجمعيات المهتمة بمساعدة المحتاجين.
وكتبت بولا يعقوبيان عبر حسابها على تويتر: “مريام فارس الرائعة تقدم أرباح حفلتها الى المحتاجين في وطنها”.
وتابعت بولا يعقوبيان: “شكرا على عطائك وبتمنى ما تزعلي لأني خبرت، حق الناس علينا بهالظرف الصعب ان نحاول مع نجومنا ان نحث كل مقتدر على المساعدة.. مع نجوم لبنان فينا نساعد كل بيت بحاجة لدفا “.
وكانت ميريام فارس قد اطلقت تحد لجمهورها قبل ايام من حفل موسم الرياض مع فرصة لأحد المعجبين أن يرافقها في كواليس الحفل ليشهد تحضيراتها قبل وأثناء الصعود إلى المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة لبنانية تكشف هذا السر عن حفل ميريام فارس المرتقب في “موسم الرياض” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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