سالي عبدالسلام عن تقديمها حفل عمرو دياب بموسم الرياض: شرف لي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

عبرت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام عن سعادتها الشديدة بتقديم حفل الفنان عمرو دياب في موسم الرياض.

سالي نشرت مجموعة صور جمعتها بعمرو دياب من الكواليس، وعلقت عليها بقولها: “الهضبة #عمرو_دياب.. شرف ليا انى اقدمك فى حفلة من أقوى حفلات #موسم_الرياض جمهورها يجنن”.

وأضافت: “شكراً هيئة الترفيه و معالى المستشار و بنش مارك كلها واحد واحد والله على رأسهم عمو ذكى ربى يسعدك على الفرصة الحلوة.. ازاى روحكم حلوة ومتعاونين وسهلتوا كل حاجة كدة من اول ما جيت لحد الستيچ شكراً والله وعلى راسى.. أهل الرياض”.

Advertisements

كما عبرت سالي عن سعادتها الغامرة لكونها أول مذيعة مصرية في موسم الرياض، حيث قالت: “الحمدلله والفضل لله والشكر لله.. اول مذيعة مصرية فى موسم الرياض وقدمت حفلة الهضبة عمرو دياب وديسكو مصر.. الرياض بقيت اوروبا الشرق..جمهورها خطير والله ايه الحلاوة دى”.

وتابعت: “شكراً الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد محمد بن سلمان على هيئة الترفيه مجهودات محصلتش والله انا ما شفت جمهور كدة وبحلف! هنزل الفيديو والفيديوهات اللى هما صوروهالى كمان وبعتوها...هونتوا كل تعب ربى يعلم”.

وأكملت: “شكراً معالى المستشار تركى ال شيخ وشكراً عمو ذكى رئيس مجلس ادارة بنش مارك وحبيب الملايين و افنان وريم ورنا تعبتك فى الحجوزات بسبب الظروف اللى حصلت معلش حبيبتى والله ما بايدى وخالد وجفرى ونايف و اريچ وكلكوا كلكوا مش عايزة انسى حد والله اطيب واجدع ناس.. التيم اللى كان معايا يا بنات ربى يسعدكم والله بجد رزقي”.