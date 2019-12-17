تعرف على سعر قميص محمد حماقي الذي ارتداه بحفله الأخير في بني سويف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفت الفنان المصري محمد حماقي الأنظار إليه أثناء إحيائه حفل بجامعة النهضة ببني سويف بسبب ارتدائه قميص غريب.

حماقي اختار قميص لماركة مشهورة، مختلط الألوان، وتختلف خامته من جزء إلى آخر، وذكرت عدد من التقارير ان سعره بلغ 870 جنيه إسترليني.

الفنان المصري قدم خلال الحفل بعض أغاني ألبومه الجديد مثل أغنية “من البداية” التي أبكت الكثير من جمهوره، وغيرها من الأغاني التي حازت على إعجاب الجمهور بشدة وتفاعلوا معها.

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حماقي صرح بعد الحديث عن ملابسه أنه لا يشتري الملابس لمناسبة واحدة، ولكنه يرتدي الملابس اكثر من مرة.

من ناحية أخرى، أعلن حماقي وصول عدد مشاهدي كليب “ما بلاش” الذي طرحه منذ 3 أعوام إلى 100 مليون مشاهدة.

جماقي أحد أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الحالي من برنامج «ذا فويس»، ويجلس بجواره في اللجنة الفنانة أحلام، سميرة سعيد، راغب علامة، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا في هذا الموسم.

وكان الفنان المصري محمد حماقي قد احتفل مؤخرا بحصوله على 4 جوائز، في حفل توزيع جوائز “وشوشة»، وشكر الفنان جمهوره الذي سانده ليصل إلى هذه المكانة ويحقق النجاح.