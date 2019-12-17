- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفلت الفنانة الكويتية غدير السبتي بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 16 ديسمبر، وذلك على حسابها الخاص على “انستجرام”.
الفنانة الكويتية نشرت صورة لها، كتبت عليها: ” it’s my birthday”، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “مازلت أصر و كلي قناعة أن العمر رقم و بنعيش مرة وحده بالحياة فلا تحسبون جم صار عمركم أحسبو عدد انجازاتكم شنو عطيتو حق نفسكم شكثر أسعدتو غيركم”.
وأضافت: “الحمدالله سنة مرت بحياتي كانت ما بين انجاز و نجاح و مثابرة تعثرت و بكيت و فرحت و تمضي الحياة بكل ما فيها الحمدالله فخورة بنفسي و بعيالي و ان شاء الله السنة اليديدة من عمري تكون سنة خير و توفيق و انجاز و حب وعطاء لي وحق كل الي يحبوني”.
والفنانة الكويتية غدير السبتي من مواليد 16 ديسمبر عام 1973، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 47 عام.
وكانت الفنانة الكويتية غدير السبتي قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن انفصالها عن زوجها المخرج أحمد الفردان، بعد زيجة استمرت لأقل من عامين.
غدير نشرت صورة جمعتها بزوجها السابق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “القرار الي أخذته ما كان سهل لو شنو ما كانت أسبابه لكن بعض المرات حتى لو كان القرار صعب لازم تكون عندنا خطوة جريئة لأتخاذه علشان نرتاح بحياتنا لأن بنعيشها مرة وحده”.
الفنانة الكويتية أضافت: “أنا وأحمد انفصلنا عن الحياة الزوجية لكن مرتبطين كأصدقاء بينه معزه و احترام الله يوفقنا بحياتنا و الأختلاف لا يصنع العداوة لأن أحنا ناس مثقفه و واعيه للحياة”.
كانت هذه تفاصيل خبر غدير السبتي تحتفل بعيد ميلادها.. وتؤكد: العمر مجرد رقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.