كعكة عيد ميلاد تايلور سويفت تحمل مفاجأة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، عن كعكة عيد ميلادها الـ 30 و التي احتفلت به مؤخرا، و قد اعتبر الكثيرين انها من أغرب تصميمات كعكات اعياد الميلاد على مستوى العالم .

ووفقا لموقع جاست جيرد، نشرت النجمة العالمية تايلور سويفت، البالغة من العمر 30 عاما علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة ظهرت بها وهي تقف بجانب كعكة عيد ميلادها التي ضمت وجوه قططتها الثلاثة.

وحصدت صورة تايلور سويفت التي نشرتها علي ” إنستجرام ” أكثر من 2.1 مليون likes خلال يوم واحد فقط .

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وقد اثارت فكرة كعكة عيد ميلاد المطربة الشهيرة فضول الكثير من محبيها و معجبيها حول عمل هذه الكعكة بهذا الشكل بسبب عشقها للقطط أم بسبب فيلمها الجديد cats.

وعلى جانب أخر، احتفلت نجمة البوب والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، مؤخرا، بعيد الشكر، مع صديقاتها وعشيقها جو ألوين، وجاء ذلك بعد أن تم تكريمها كفنان العقد خلال حفل AMAs، وأدّت مجموعة متنوعة من أغانيها، لكن قبل أن تقدم عروضها على المسرح، كان فريق تايلور يتناول بشكل مستمر المعركة من أجل حقوق موسيقاها.

والجدير بالذكر أن تايلور تواعد ألوين، منذ ثلاث سنوات تقريبا، لكنهما استمرا في إبقاء علاقتهما سرية وخفية، بحسب موقع E News، فإن عيد الشكر هذا، سافرت تايلور إلى لندن لقضاء العطلة مع الممثل البالغ من العمر 28 عاما.