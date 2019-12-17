حبيبة ليام هيمسورث الجديدة تتلقى تهديد بالقتل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد انفصال النجم والممثل الأسترالي الوسيم ليام هيمسورث، عن المطربة العالمية مايلي سايروس، سرعان ما ارتبط بالممثلة الشابة ماديسون بروان عقب انفصاله عن المغنية الشهيرة مايلي سايرويس بفترة وجيزة، وشوهد الحبيبان معًا في مواقف حميمية عديدة، تنم عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

وكانت عدسات المصورين قد التقطت عدة صور للنجم العالمي ليام هيمسورث مع النجمة ماديسون براون، أثناء تجولهما بأحد الشوارع في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعدد من الصور ظهر ليام وهو يقبلها.

ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية، صرحت براون البالغة من العمر 22 عامًا، بأنها تلقت رسالة تهديد بالقتل، ولم تكشف تفاصيلها في مقابلة لها مع مجلة “صنداي لايف”.

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وقالت الممثلة العالمية : لا أرغب في مشاركة حياتي الخاصة وتفاصيلها، لأنني أقدس الخصوصية وأحتفظ بأسراري لنفسي بعيدًا عن عيون الناس، كما أود الاحتفاظ بعلاقتي مع ليام لأطول وقت ممكن.

وأضافت النجمة العالمية: يتابعني نصف مليون شخص على إنستجرام، ولا أحبذ نشر أي معلومات أو صور تخصني، على وسائل التواصل الاجتماعي، فكلما زادت شهرتي زادت مراقبتي، وزادت رغبة الجميع في التدخل في خصوصياتي والتطرق لتفاصيل حياتي الخاصة، ويمنحون أنفسهم الحق في اقتحام حياتي وكأنه حق مكتسب، علي الرضوخ والانصياع له.

وردت براون على سؤال نوعية الرسائل التي تصلها بقولها: لا أنكر أن معظم الأشخاص إيجابيين للغاية، لكن لا يمنع من وجود أشخاص مزعجين، يتصرفون بشكل غير لائق، فقد تلقيت في السابق رسالة غريبة فيها تهديد صريح بالقتل.

وجاءت تصريحات ماديسون عن الخصوصية، بعد رصدها وهي تقبل ليام هيمسورث في أكتوبر الماضي، أي بعد شهرين فقط من انفصال الأخير عن مايلي سايروس، وكانا يسيران في شوارع نيويورك، ويبدو أن علاقتهما تسير بخطى بطيئة لكنها جادة وقوية.