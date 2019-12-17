كيلي جينر تتألق في حفل عيد ميلاد بي ديدي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الحسناء كيلي جينر، في حفل النجم العالمي بي ديدي، والذي حرص على إقامة حفل عيد ميلاده الخمسين، أمس، وسط قائمة نجوم ومشاهير من الوسط الفني، والتي أطلق عليها الكثيرين “مؤتمر سوبر ستار”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما، ظهرت بفستان أسود مثير ومفتوح من الصدر به نقوش لامعة، كما شهد حضور الحفل شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان مع زوجها مطرب الراب العالمي كاني ويست.

وكان النجم الأمريكي شون كومز الشهير بـ بي ديدي، قد حرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.

وضمت قائمة الحضور عائلة كاردشيان بالكامل، بالإضافة إلى ناعومي كامبل، والمطربة العالمية كاردي بي، والمطرب أوفسيت، والمطرب آشر، والممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابيرو، وليل كيم، وماري جي بليج، بالإضافة إلى المطرب العالمي سنوب دوج، والممثل العالمي كيفين هارت.