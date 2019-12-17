فانز هاندة إرتشل يفاجئونا بصدقة جارية على روح والدتها في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لأنه أول عيد ميلاد لها بعد وفاة والدتها، قرر فانز النجمة التركية هاندة إرتشل أن تكون هدية عيد ميلادها مرتبطة بالراحلة التي توفيت يناير الماضي.

فانز هاندة التي اكملت عامها الـ26 فاجأوها بصدقة جارية على روح والدتها كهدية لعيد ميلادها، وهي عبارة عن بئر ماء باسم «إيلين» والدة النجمة الشابة في مدينة أراكان، حيث شكّلت الهدية الانسانية مفاجأة قوية لهاندة.

والدة هاندة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عانت الفنانة الشابة كثيراً خلال فترة اكتشاف اصابة والدتها بالمرض، ومرورها بفترة علاج، وهذا ما اعربت عنه في تصريحات قالت فيها: «كبرت ألف سنة خلال عام واحد بسبب الأيام الصعبة التي اعقبت اكتشاف إصابة والدتي بالسرطان».

من ناحية أخرى، تصور هاندة إرتشل حالياً مسلسل جديد بعنوان «عزيزة» الذي تشارك في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير في العالم العربي باسم «مؤيد»، كما تستعد لتصوير فيلم إيراني تركي مشترك بعنوان «ثمالة الحب» تشارك في بطولته أمام النجم التركي إبراهيم شيليكول، وتجسد فيه شخصية «كيميا خاتون»، وقد ظهرت الفنانة التركية في أول صور ترويجية للفيلم بملابس تراثية لافتة.