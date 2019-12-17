حبيبة جان يامان تتهمه باحتقار المرأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان التركي جان يامان، نجم مسلسل “الطائر المبكر”، حالة جدل واسعة مؤخرًا بسبب تصريحاته حول ضرورة وجود رغبة جنسية بين النجمين في الدراما.

النجمة التركية بستيمسو أوزديمير، حبيبة جان يامان، علقت على كلامه في تصريحات صحفية لها قالت فيها: “يمكنني قول الكثير لكني لن أقول شيء.. إنه وضع فيه احتقار للمرأة، وكل شخص يمثل نفسه”.

وكانت بستيمسو، قد أعلنت انفصالها عن جان يامان، في عام 2017، وأثناء تجسيد دوره في مسلسل “البدر”، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة وقت عرضه.

وكان جان يامان، قد أكد وجود قصة حب بينه وبين بطلة المسلسل النجمة ديميت أوزديمير، موضحًا أنها بدأت خلال عرض حلقات المسلسل.

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وأضاف خلال حوراه مع صحيفة “حريات”، التركية، أنه بدأ يعيش علاقة حب مع ديميت أوزديمير عند الحلقة 20 من المسلسل، ولكن العلاقة انتهت.

وتابع: “بطلا العمل ينقسمان لقسمين، ذوي رغبة جنسية عالية، ومن ليس لديهم رغبة جنسية، ويجب تشكيل فريق العمل بناءً على هذا المقياس”.

واستطرد: “إذا المسلسل لم يجعل المشاهد يتساءل “هل البطلان يعيشان قصة حب حقيقية فإن هذا العمل لم ينجح، وأنا وديميت مشاهدنا كانت مشتعلة ووصلنا للذروة”.

وكان أخر أعمال جان يامان، مسلسل “الطائر المبكر”، مع النجمة ديميت أوزديمير، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة وعرض على موسمين، وتم ترجمته لأكثر من لغة.