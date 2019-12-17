إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها السابع بصور من عقد القران.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية إنجي وجدان بعيد زواجها السابع، حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل عقد قرانها.

الفنانة المصرية أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “يوم ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ كان كتب كتابي على جوزي أحمد”.

ووجهت تهنئة لزوجها بهذه المناسبة، بقولها: “كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي”.

Advertisements

يذكر أن الفنانة المصرية إنجي وجدان تزوجت من أحمد الوتيدي عام 2012، وأنجبت منه طفل واحد أطلقت عليه اسم “إسماعيل”.

وكانت الفنانة المصرية إنجي وجدان قد نشرت مؤخرا صورة جمعتها بالنجمين منى زكي وأحمد حلمي، في حفل after party ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال، 41.

إنجي وجهت حديثها لمنى زكي بقولها: “أخيرا عملناها يا منى.. صور حلوة مع إن تحسي كان في مؤامرة إننا أصلا نتصور صورة عدلة.. بحبك أوي”.

وعبرت إنجي أيضا عن سعادتها بلقاء أحمد حلمي، بقولها: “وبرضو أخيرا صورة مع أحمد حلمي.. بجد بحبكم إنتوا الاتنين”.