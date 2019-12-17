الفنانة سلوى محمد علي تتلقى عزاء زوجها المخرج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المصرية سلوى محمد علي واجب العزاء في زوجها المخرج محسن حلمي، وذلك بمسجد عمر مكرم.

العزاء حضره كل من الفنان يحيى الفخراني، الفنانة سميحة أيوب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة أنوشكا، سميرة عبد العزيز، حمدي الوزير، المخرج أمير رمسيس، المخرج مجدي أحمد علي، الفنان أيمن عزب، عفاف رشاد، منال سلامة وزوجها عادل أديب.

Advertisements

وحضر أيضا نجوي فؤاد، داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة، أشرف عبدالغفور، سيد رجب، لطفي لبيب، عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، نادية سلامة، محمد الغيطي، محمد العدل.

وتوفى محسن حلمى يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبد العزيز، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسري نصر الله، نهى العمروسي.