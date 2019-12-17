زواجُ النجوم في الـ 2019.. مفاجآتٌ غير متوقّعة وأزماتٌ أحدثت ضجةً! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دخل العديدُ من نجوم الفن في عام 2019 القفص الذهبي، وحظي زواجهم بحديث الجمهور ووسائل الإعلام لأيام طويلة، نظرًا لحالة الجدل التي صاحبت تلك الزيجات من جهة، والأزمات التي رافقت بعضها من جهة ثانية.

ولعلّ زواج النجمين المصريين أحمد فهمي وهنا الزاهد كان من بين الزيجات التي خطفت الأضواء، فقط ارتبط الثنائي رسميًا في الـ 11 من شهر سبتمبر الماضي، في حفل ضخم بأحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن والمشاهير وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف المطرب محمد حماقي.

لكن بعد انتهاء حفل زفاف الثنائي، قرّرا قضاء وقت شهر العسل في جزر المالديف، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، بعدما تعرّضت هنا الزاهد لإصابة في المرارة أدخلتها المستشفى هناك لأيام، وقطع النجمان شهر العسل وعادا إلى القاهرة لكي تستكمل الفنانة العلاج، وهو ما حصل، وخضعت لعملية جراحية، وأرجع الثنائي ما أصابهما إلى الحسد بسبب الحديث الذي دار عن زفافها بكثرة وفق قولهما.

كما فاجأت الفنانة المصرية أنغام الجمهور بزواجها من الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم، فأثارت ضجةً بزواجها، ودخل عريسها الجديد في خلافات مع زوجته الأولى ياسمين عيسى التي تكون ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة نصري.

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ونتيجةً لزواج أنغام، فقد شنّت أصالة هجومًا عليها ووصفتها بـ"خرابة بيوت" ولن تصالحها بسبب تعاطفها مع زوجة أحمد إبراهيم الأولى، لتردّ عليها الفنانة المصرية بأنها لم تكن صديقتها في الأساس كما ادّعت النجمة السورية بل مجرد زميلات، مشيرةً إلى أن أصالة لم تكن تُحبّها وهما زميلتان، لذلك لم تكن تكشف لها أسرار حياتها الخاصة، في الوقت الذي رفض فيه أحمد إبراهيم الرد على أصالة ووصفها بأنها فنانة كبيرة.

وكان إعلان الفنان السوري قصي خولي بقدوم مولوده الأول الصدمة الكبيرة التي تعرّض لها جمهوره، خاصة وأن البعض أطلق عليه بأنه أحد أشهر العزاب في الوسط الفني، لكنه لم يكن كذلك بل كان متزوجًا دون علم أحد، وأفصح عن الأمر عند قدوم مولوده الذي أطلق عليه اسم جونيور، دون تحديد هوية زوجته بشكل رسمي.

ومن بين الزيجات التي صاحبها جدل واسع، زفاف الفنانة ريهام حجاج من محمد حلاوة طليق زميلتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكذلك زفاف محمد رشاد ومي حلمي، وآخرها كان إعلان روان بن حسين عن زواجها بل وحملها أيضًا.