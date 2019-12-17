شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تتفرغ لتصوير "العنكبوت" للانتهاء من الفيلم قبل احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفرغت الفنانة ريم مصطفى لتصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا، وذلك بعد انتهائها من آخر مشاهدها بمسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى والمخرج حسام على والمنتظر عرضه على منصة watch it الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وصورت ريم 5 أيام من أحداث دورها فى فيلم "العنكبوت" الذى تظهر فيه بشخصية ديلرمخدرات، ومن المقرر أن تستمر فى التصوير خلال الأسبوعين المقبلين لتنتهى من دورها بالكامل قبل احتفالات رأس السنة وتحديداً يوم 24 ديسمبر الجارى حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل أحمد نادر جلال.



ريم مصطفى

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فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، يسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمى "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان حيث ظهرت فيه كضيفة شرف خلال 4 مشاهد.

أمام مسلسل "شديد الخطورة" فتدورأحداثه فى 7 حلقات ومقررتقديمه على أكثر من موسم ويعتمد على الأكشن والتشويق، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.