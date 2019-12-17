شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آخر تريلر لمسلسل The Witcher قبل انطلاق عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشبكة المنتجة لـ مسلسل The Witcher الجديد، التريلر النهائي للعمل، المقرر بدء عرضه يوم 20 ديسمبر الجارى، وذلك من خلال منصة البث نيتفلكس، ويقترب الفيديو من الـ 4 ملايين مشاهدة منذ طرحه على الحساب الرسمي للشبكة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمي هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.

وسيدورمسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل ليخوض العديد من المنافسات حول شيء ما لم يتضح حتى الآن، والذى تدور منافساته حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد.

كما أعلنت الشبكة المنتجة عن تجديد مسلسل The Witcher للموسم الثاني قبل طرح الموسم الأول.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الشبكة عن أسماء أول 8 حلقات من المسلسل، وهم :

الأولى The End's Beginning.

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الثانية Four Marks.

الثالثة Betrayer Moon.

الرابعة Of Banquets, Bastards and Burials.

الخامسة Bottled Appetites.

السادسة Rare Species.

السابعة Before a Fall.

الثامنة Much More