شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: "الطاقة اللى أخدتها من دعم الناس تخلينى مش فارق معايا المرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان رامى جمال، إن مرض البهاق بدأ يظهر له منذ 4 سنوات، وبعد أن تم منعه من الكورتيزون، بدأ يظهر بشكل أكبر، موضحاً أنه فى النهاية المرض ظهر فى الوجه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، :"كل الناس دعمونى، مش الزملاء فقط، وكرم ربنا كان أكبر على مما أتخيل"، موضحاً أن كثير من الأطباء عرضوا عليه عروض للعلاج، ولكنه جربها كلها.

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وتابع: "الطاقة اللى أخدتها من دعم كل البشر اللى ربنا كرمنى بيهم تخلينى مش فارق معايا، وأول حفلة نزلتها بعد البوست كنت نازل لو ينفع أحضن كل واحد، لا حاطط على إيدى حاجة ولا وشى، وسايب المصورين بيصوروا عادى، والحمد لله".