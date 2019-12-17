شكرا لقرائتكم خبر عن رد مؤثر من لقاء الخميسى على تعليقات التنمر عليها بالسوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من الفنانين من ظاهرة التنمر، لا سيما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والحسابات المختلفة، مثل تويتر، وفيس بوك، وإنستجرام، فما أن ينشر أى فنان أو فنانة، أو حتى الشخصيات العامة، أى صورة أو فيديو، أو بوست يعبر فيه عن رأيه، يجد الكثير من التعليقات السلبية الكارهة البذيئة، وغيرها التى تحوى قدرا كبيرا من التنمر.



لقاء الخميسي

لقاء الخميسى واحدة من النجمات اللاتى واجهن هذه الظاهرة فى الآونة الأخيرة، لا سيما أنها من أكثر النجمات تفاعلا على السوشيال ميديا، وتحرص على مشاركة جمهورها فى اللحظات السعيدة.



لقاء الخميس على إنستجرام

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لقاء عبرت عما بداخلها من استياء من هذه التعليقات، ومن التنمر، بـ"بوست" طويل، قالت فيه: "لقاء.. هو دا انا ! .. يافنانه .. بتكتبي بالإنجليزي ليه ؟ .. يافنانه .. انت بتلبسي مفتوح ليه ماتلمي نفسك ! .. يووووه مالك لابسة مقفل كدا ليه ؟ .. انت قصيتي شعرك ليه ؟ شكلك وحش ؟ .. انتي طولتي شعرك ليه ؟ شكلك بلدي ! .. انتي بتنزلي بوست يوم الجمعة بدل ماتصلي ؟ .. انتي متصورة كدا ليه؟ فينك يا منصف؟ انت سالت ايدك خالص ! .. فستانك قرف وذوقك زفت.. انت على فكره آخرتك جهنم .. اعرفي ربنا بقى ! .. ايه دا انتي مسيحيه ولا مسلمة ؟ .. انتي سهرانه وبترقصي ومش حاسه بالناس ! انت معندكيش دم .. حسبُنا الله فيكي وفي امثالك .. جهنم وبئس المصير .. ماتحترمي سنك بقى وتتلمي ! انتي قدوة".



لقاء الخميس

وتابعت الخميسى: "أولاً أحب أوجه الشكر للناس اللي بتحبني زي ما انا.. وجمهوري المهذب المحترم اللي مقدرني زي ما انا، ولو أحيانا اختلف معايا في الرأي لا يفسد في الود قضيه بيننا :) شكرا.. أما عن هؤلاء المتنمرين.. الكارهين للحياة والحب واحترام الآخر وتقبل الآخر.. يا جماعة صفحتي هي بيتي اللي فاتحاه لحبايبي وصحابي اللي بيحبوني زي ما انا وانا باحبهم .. أما عن هؤلاء الكارهين الحاقدين اللي مالهومش لا شغل ولا مشغلة غير إهانة الناس وفرض آرائهم على الآخرين بدون أي احترام للحريات واختلاف الآراء والطبائع والأفكار.. يا جماعة وفروا وقتكم الثمين في شىء أهم من أنكم تتابعوا شخص مش بتحبوه، واحتفظوا بطاقتكم الإبداعية في الإهانات والتنمر والألفاظ البذيئة والكره لنفسكم".



لقاء

واختتمت لقاء: "المهم إنكم تبقوا كويسين لنفسكم وحياتكم وماتحاولوش. تملوا علينا أرائكم الجدلية.. ماتضيعوش وقتكم الثمين مع حد مختلف عنكم وبيضايقكم.. الحياة لا تحتمل.. احفظوا وقتكم للمتعة والسعادة والتحقق بعيداً عن الهري والسُباب والتنمر.. يمكن تعيشوا أحسن .. خليكم في حياتكم ودعوا الخلق للخالق.. ماتنصبوش نفسكم المتحدث باسم الله.. كل واحد ليه حياته.. كل واحد يبص فى ورقته".