شكرا لقرائتكم خبر عن "ديدو" خارج منافسات موسم الكريسماس وأجازة نص السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج فيلم "ديدو" للنجم كريم فهمى من منافسات موسم الكريسماس وأجازة منتصف العام الدراسى، حيث قررت الشركة المنتجة له تأجيل طرحه رغم الانتهاء من تصويره قبل أسبوعه، إلا أنه يحتاج وقت طويل للانتهاء من عمليات الجرافيكس الخاصة بالفيلم، لاسيما وأن فكرة الفيلم تعتمد بشكل أساسي على الجرافيك.



فيلم ديدو

Advertisements

فيلم "ديدو" كان مقرر طرحه فى شهر يناير المقبل، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى فى السينما فيلم "على بابا" الذى طرح فى موسم شم النسيم العام الماضى، وشارك فى بطولته أيتن عامر، أحمد فتحى، محمد ثروت، صبرى فواز، دارين حداد، وتأليف كريم فهمى وفادى أبو السعود وإخراج وليد الحلفاوى، فيما ظهر كريم كضيف شرف فى فيلمى "قلب أمه" مع هشام ماجد وشيكو و"ساعة رضا" مع أحمد فتحى ودينا فؤاد.