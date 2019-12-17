شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تنعى ياسر زايد : الموت اقوي وأسرع مننا ومش بيدينا فرصه نودع صحابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة هنا شيحة، المخرج الراحل ياسر زايد، الذى رحل عن عالمنا اليوم، حيث تشيع جنازته غدا من مسجد السيدة نفسية.

وعلقت هنا شيحة قائلة عبر حسابها على انستجرام "أنا لله وإنا اليه راجعون .. المخرج ياسر زايد في ذمة الله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) ربنا يرحمك يا ياسر ويصبرك يا نشوي ويا آدم .. مش عارفه أقول ايه .. الموت أقوي منا وأسرع مننا والوقت مش بيدينا فرصة نودع أصحابنا زى ما إحنا عايزين.. ربنا يرحمك يا ياسر.. رحت للرحمن العادل.. أنت ارتحت واحنا اللي موجوعين".



هنا شيحة على انستجرام

وأضافت "يا رب صبر قلوبنا علي فراق أصدقاء رغم المسافات لم يبتعدوا أبدا وذكراهم تحيا فينا دائماً وأبداً .. صلاة الجنازة غدا ظهراً من مسجد السيدة نفيسة".

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من أعمال ياسر زايد "الضاهر" والذى يعرض حاليا على قناة الحياة، و"فزاع" و"يانا يا انتى"، و"هبة رجل الغراب" و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.