محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من احتفالها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين. وعلقت رحمة حسن: "إنه عيد ميلادي الثاني والثلاثين، وأنا محظوظة الحمد لله، شكرا يا رب على كل حاجة. وكتبت لها الفنانة منى ممدوح: "عيد ميلاد سعيد ليكي يا روحي وأشوفك أسعد وأنجح واحدة في الدنيا". يذكر أن رحمة من مواليد ديسمبر 1987. وبدأت رحمة حسن العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دوراً صغيراً، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010،ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| رحمة حسن تحتفل بعيد ميلادها الـ32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.