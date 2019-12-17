ياسمين صبري بـ"بكلات" شعر وحنان مطاوع مع أسرتها في أسوان..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركةجمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقعالتواصل الاجتماعي:

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت صبري في الصورة بإطلالة عفوية، إذ وضعت "بكلات" للشعر في رأسها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة تجمعها بنجل شقيقتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يقبرني اللي صاروا 9 أشهر، يا رب يصيروا مية وسنين طويلة تكون حلوة أهم شيء، ومباركة يا قلب خالتو إنت".

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت في الصورة بملابس كاجوال، علقت: "لمكان بعيد هارتاح أكيد ورغم كل حاجة هبدأ من جديد".

محمد رشاد ومي حلمي

شارك المطرب محمد رشاد جمهوره بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حب عمري أنا من قبل ما يوم تجيني، مكتوب يا حبيبي لنا الاقيك يوم ما تلاقيني".

Advertisements

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مايا في الصورة بإطلالة شتوية، مرتدية ملابس من الجلد.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الكافيهات، وعلقت: "كمان سنة مرقت فيها بكل الحلو والصعب الي فيها واللي جاي إن شاء الله أحلى، شكرا على كل شيء".

شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "واحدة من نظراتي المفضلة".

شذا حسون

نشرت المطربة العراقية شذا حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت شذا في الصور بإطلالة شتوية جذابة، وعلقت: "إذا كنت أعرف ما هو الحب فذلك بسببك".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة تجمعها بزوجها وابنتها، خلال رحلتهم لمدينة أسوان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسوان الجميلة".

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، وعلقت: "صباح الفل والورد".