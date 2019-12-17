"ارتحت وإحنا اللي موجوعين".. هكذا نعى نجوم الفن المخرج ياسر زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي المخرج الراحل ياسر زايد، الذي وافته المنية مساء اليوم الإثنين، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشيع الجنازة ظهر غدًا الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة ويقام العزاء الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ونرصد لكم أبرز تعليقات الفنانين ونعيهم للمخرج الراحل:

عمرو عرفة

نعى المخرجعمرو عرفة، عبر حسابه على"تويتر"، المخرج الراحل ياسر زايد الذي وافته المنية مساء الإثنين، قائلاً: "إنا لله و إنا إليه راجعون..إنتقل الى الرحمن، المخرج ياسر زايد.. ابن الكاتب المبدع الراحل محسن زايد.. توفي الوالد صغيراً في السن وتوفى الإبن أصغر.. اللهم لا اعتراض..رحمة الله عليهم.. نسألكم الفاتحة".

هنا شيحا

نعت الفنانة هنا شيحة، المخرج ياسر زايد عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون..المخرج ياسر زايد في ذمة الله، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )".

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وتابعت: "ربنا يرحمك يا ياسر ويصبرك يا نشوى ويا آدم .. مش عارفه أقول إيه.. الموت أقوي منا وأسرع مننا، والوقت مش بيدينا فرصة نودع أصحابنا زي ما إحنا عايزين.. ربنا يرحمك يا ياسر".

وأضافت: "رحت للرحمن العادل..أنت ارتحت وإحنا اللي موجوعين..يا رب صبر قلوبنا على فراق أصدقاء رغم المسافات لم يبتعدوا أبدًا وذكراهم تحيا فينا دائماً وأبداً..صلاة الجنازة غدا ظهراً من مسجد السيدة نفيسة".

إنجي شرف

نشرت الفنانة انجي شرف، صورة تجمعها مع المخرج الراحل ياسر زايد، عبر حسابها على"إنستجرام"، ونعته قائلة: "الله يرحمك يا طيب ويرحمك برحمته يا رب.. قلبي واجعني عليك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يا رب".

يذكر أن، من أعمال المخرج الراحل ياسر زايد مسلسل"الضاهر" الذى يعرض حاليا على قناة الحياة، و"فزاع" و"يانا يا انتى"، و"هبة رجل الغراب" و"سامحنى يا زمن"، و"علمنى الحب"، وغيرها من الأعمال السينمائية والدرامية.