مع أول يوم تصوير.. طرح البوستر الدعائي لفيلم تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البوستر الدعائي الأول لأحدث أفلامه "مش أنا". وبدأ النجم تامر حسني، اليوم الاثنين، تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومن إخراج سارة وفيق. يُذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية بعنوان "الفلوس"، المقرر عرضه 25 ديسمبر الجاري.

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