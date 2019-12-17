فيديو| ابنة عاصي الحلاني تغني "بشرة خير" في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" فيديو لابنته ماريتا وهي تغني من شرم الشيخ، خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم. وظهرت ماريتا في الفيديو وهى تغني "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي. وكتب عاصي الحلاني: "ماريتا الآن في شرم الشيخ". وانتهت ماريتا الحلاني من تسجيل أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة وأغنية أخرى من ألحان وكلمات رامي الشافعي.

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