حصد المنتج الكبير نصر محروس والمطرب مصطفي شوقي، صباح اليوم الاثنين، علي تكريم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري.
وكتب "محروس" علي صفحتة الرسمية عبر "الفيسبوك" قائلا:"اليوم من تكريمي أنا ومصطفى شوقي بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا و النقل البحري بعد نجاح أغنية ملطشة القلوب و وحشتوني.
وأضاف: إستمتعت جداً وإتبسطت مع الطلابجداً شكراً لمحبتكم و أتمنى لكم النجاح و التفوق و المستقبل الباهر وجزيل الشكر لإدارة الأكاديمية على الإستقبال الجميل دة شكراً.
ويشار إلى أن أغنية "ملطشة القلوب" و"وحشتوني"، حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا جماهيريًا واسعًا، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تكريم نصر محروس ومصطفي شوقي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.