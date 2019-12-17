صور.. تكريم نصر محروس ومصطفي شوقي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

حصد المنتج الكبير نصر محروس والمطرب مصطفي شوقي، صباح اليوم الاثنين، علي تكريم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري.

وكتب "محروس" علي صفحتة الرسمية عبر "الفيسبوك" قائلا:"اليوم من تكريمي أنا و

مصطفى شوقي بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوچيا و النقل البحري بعد نجاح أغنية ملطشة القلوب و وحشتوني.

وأضاف: إستمتعت جداً وإتبسطت مع الطلاب

جداً شكراً لمحبتكم و أتمنى لكم النجاح و التفوق و المستقبل الباهر وجزيل الشكر لإدارة الأكاديمية على الإستقبال الجميل دة شكراً.

ويشار إلى أن أغنية "ملطشة القلوب" و"وحشتوني"، حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا جماهيريًا واسعًا، منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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