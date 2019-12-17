تراند اليوم : يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنعاش سوق الدراما التليفزيوينة، وإتجاهها للتعاون مع مختلف شركات الإنتاج بهدف تقديم منتج تليفزيونى يليق بالأسرة العربية، تعاقد رجل الأعمال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة مع المنتج الكبير جمال العدل ممثلا عن شركة العدل جروب على تقديم مسلسل “دهب عيرة “، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، من تأليف أحمد عادل، وإخراج هانى خليفة.

وفى هذا الشأن صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة تعاقدت بالفعل مع العدل جروب على مسلسل “دهب عيرة”، وهو اسم مؤقت ستتولى بطولته النجمة الكبيرة يسرا، ومعها عدد كبير من نجوم الفن، لعرضه رمضان 2020، موضحا أن هذا التعاون يأتى ضمن الشراكات المستمرة التى تقوم بها المتحدة من أجل الإرتقاء بالدراما المصرية بإنتاج وعرض أعمال مميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

ومن المعروف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد أبرمت تعاقدا سابق مع العدل جروب على مسلسل “النصابين”، وهو اسم مؤقت، من بطولة النجمة نيللى كريم، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، لعرضه فى موسم دراما رمضان 2020.