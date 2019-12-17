سمية الخشاب تصدم الجميع مجدداً بنحافة زائدة.. شاهدوا كيف بدت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية سمية الخشاب أحدثت ضجة في أوساط المتابعين. ولفتت الأنظار بسبب ظهورها فيها بنحافة زائدة. وعلق على هذا الكثير من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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