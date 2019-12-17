فيديو صادم.. شرطي أمريكي يرفع طالب في الهواء ويطرحه على الأرض داخل مدرسة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو صادم لشرطي أمريكي وهو يطرح طالب على الأرض مرتين داخل إحدى مدارس ولاية كارولينا. وأظهر الفيديو الشرطي ، وهو يسير بجانب الطفل في الرواق بالمدية ، وفجأة يرفعه في الهواء ويسقطه أرضاً ويكرر فعلته مرتين ، ثم يسحبه ويجره على الأرض .

وقع الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في مدرسة فانس كاونتي المتوسطة ، ومنذ ذلك الحين تم إيقاف الشرطي عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق.

ولم تكشف الصحيفة عن سبب اعتداء الشرطي على الطالب ، وأشارت إلى أنه يعمل في هذه المدرسة منذ عامين ولم يحدث منه أي شيء مشابه .

من جانبه قال والد الطالب إن ابنه يتعافى في المنزل ، حيث أصيب بكدمات في رأسه ولكنه لم ينقل إلى المستشفى.

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