الإعلامية السعودية روزانا اليامي تحدث صدمة بشكلها وكلامها: كنت أرفع فستاني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - نشرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي عبر حسابها على “سناب شات” فيديو لها ظهرت فيه وهي تتناول الطعام.

وأشارت إلى أنها تجلس إلى مائدة الفطور وتشاهد صوراً قديمة لها. وقالت إنها تبحث عن صورة جيدة ولا تجدها. وأضافت أنها كانت دائمة التجهم ولا تجيد الضحك.

ولفتت إلى أن شعرها كان كثيفاً وأنها كانت تحرص على تسريحه بطريقة عامودية.

كما ذكرت أنها كانت تظهر غالباً وآثار الشوكولا على وجهها أو رافعة فستانها إلى أعلى و”باين كل حاجة”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتفاعل معه الكثير من المتابعين.

وركز عدد كبير من التعليقات على ملابسها التي بدت كاشفة وعلى انتفاخ شفتيها وتغير شكل وجهها.