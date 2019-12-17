عمرو دياب يحيي يشعل حفله الثاني في موسم الرياض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، وسط حضور جماهيري تجاوز ٣٠ الف متفرج.

الفنان المصري قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها: “قمرين، والليلة، وياه، نور العين”، بالإضافة لأغاني ألبومه الجديد “أنا غير” ، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

دياب وجه الشكر، خلال الحفل، لجمهوره والهيئة العامة للترفيه، ووعد جمهوره بحفل كبير ضمن مهرجان “ميد بيست”، والذي سينطلق ضمن موسم الرياض خلال أيام.

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ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب حفل ضخم يوم ٢١ ديسمبر، ضمن مهرجان “ميد بيست”، بمشاركة منتجي الموسيقى العالميين أفروجاك وريهاب.

يُذكر أن الفنان المصري عمرو دياب كان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم ٧ نوفمبر الماضي بمسرح محمد عبده.

وقدم الهضبة غي الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه، التي بدأها بأغنية “يا ساحر”، وأغاني” يتعلموا، قدام مرايتها، تحيرك، ومتغير، وغيرها من أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”، وسط تفاعل كبير من الجماهير معه.