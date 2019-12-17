محمد حماقي يشعل حفله بجامعة النهضة في بني سويف.. ويبكي بسبب صورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي حفلاً غنائيا كبيراً في جامعة النهضة في بني سويف، وسط حضور كثيف من الطلاب.

الفنان المصري قدم خلال الحفل بعض أغاني ألبومه الجديد مثل أغنية “من البداية” التي أبكت الكثير من جمهوره، وغيرها من الأغاني التي حازت على إعجاب الجمهور بشدة وتفاعلوا معها.

وتأثر حماقي خلال الحفل وبكى، بعدما أهداه أحد المعجبين لوحة رسمها له برفقة والده الراحل، فحملها الفنان وجلس على المسرح ولم يستطع تمالك دموعه.

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وكان الفنان المصري محمد حماقي قد احتفل مؤخرا بحصوله على 4 جوائز، في حفل توزيع جوائز “وشوشة”.

الفنان المصري نشر صورة له وهم يحمل 4 جوائز، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: ” أفضل مطرب، أفضل ألبوم، أفضل إعلان تليفزيوني، الحفل الأكثر جماهيرية “.

حماقي وجه الشكر لجمهوره، والذين منحوه أصواتهم في هذه الاستفتاء، حيث قال: “شكراً على أصواتكم وعلى الدعموالحب اللي دايماً بتقدموه!”.