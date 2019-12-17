جورج وسوف يحيى حفل رأس السنة فى سوريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بالرغم من الاضطرابات الموجودة في سوريا والأحداث المؤسفة، فقد اختار النجم وسلطان الطرب السوري الكبير جورج وسوف، إحياء حفل رأس السنة بمدينة اللاذقية السورية.

أبو وديع نشر بوستر الحفل، عبر حسابه بموقع “فيس بوك”، والذى سيكون يوم 25 ديسمبر الحالى.

وكانت انتشرت مؤخرا شائعة حول وفاة جورج وسوف، إثر إصابته بأزمة قلبية، الأمر الذى أثار الجدل بين محبى سلطان العرب وجعلهم يتسائلون عن صحة المعلومة، أو كونها مجرد شائعة كغيرها من الشائعات التى ترددت قبل سنوات حول وفاته.

ونفى الفنان جورج وسوف، الشائعة بنفسه، عن طريق نشر ستورى عبر حسابه على إنستجرام، وفى تعليق على صورة كاريكاتيرية له، قال “لمخترع شائعة انو متت بقلو: عبيب ألبى”، تعليق جورج وسوف حسم الجدل حول الشائعة لتمت فى مهدها، وبما لا يجعل مجالًا للشك حول عدم صحتها.