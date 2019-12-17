هاني سلامة يعود للسينما بعد غياب 9 سنوات بـ«أموال عامة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والنجم المصري هاني سلامة، للبدء في تصوير فيلم جديد، تعاقد عليه مؤخرًا ويحمل اسم مؤقت ” أموال عامة”، والعمل من تأليف هيثم الخميسي وإخراج أحمد عبد الله صالح.

ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء بشكل كامل من كافة الترشيحات في العمل، الذى تدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق.

ويغيب هانى سلامة عن السينما منذ 9 سنوات حيث قدم آخر أفلامه “واحد صحيح”، من تأليف تامر حبيب وإخراج هادى الباجورى وشارك فى بطولته رانيا يوسف، وعمرو يوسف، وبسمة، وياسمين رئيس، وكندة علوش وزيزى البدراوى وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين.

والجدير بالذكر أن أخر أعمال هاني سلامة الفنية كان مسلسل “قمر هادى” وشارك في بطولته كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.