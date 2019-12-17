ميريام فارس في المرتبة الأولى في السعودية

Dec 16, 2019 للمرة الثانية على التوالي يتصدر إسم الفنانة اللبنانية ميريام فارس )#ميريام_فارس_في_السعودية) لائحة الترند على تطبيق تويتر في المملكة العربية السعودية وذلك قبل يومين من حفلها الذي سيقام في الرياض على مسرح محمد عبده بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٩.







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