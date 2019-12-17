حارس الجبل… أضخم الإنتاجات البدوية لرمضان ٢٠٢٠

أعلنت شركة Fortuna Media Production لصاحبها المنتج ياسر فهمي عن انتهاء تحضيراتها الأولية لمسلسل بدويّ من ٣٠ حلقة بعنوان (حارس الجبل) سيتم تنفيذه بميزانية كبيرة، ليكون واحداً من أبرز الأعمال العربية المخصصة لموسم رمضان ٢٠٢٠ وهو تأليف الكاتب حازم فضّة وإخراج سائد الهواري.

المسلسل بطولة النجم السعودي عبد المحسن النمر، النجمة صبا مبارك، النجم منذر رياحنة والنجم خالد القيش في توليفة ملفتة، وسيقدم مادّة مختلفة تروي قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل في سنة سُمّيت بسنة الموت شهدت فيها المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان ، لنشهد على أجمل قصص الحب في زمن النزاعات.

المسلسل سينطلق تصويره منتصف الشهر الاول من العام ٢٠٢٠ في أبو ظبي، وقد بدأت الشركة بالتحضير اللوجستيّ للتصوير الذي يتطلب إمكانات عالية وتحضيراً للأزياء الخاصة والأجواء التي تنقل هذه البيئة بتفرّد وتميز.