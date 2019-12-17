محمود حميدة يكشف عن موقف جمعه بمحمد خان

روى الفنان محمود حميدة، موقف جمعه مع المخرج الراحل محمد خان حول فيلم "فارس المدينة". وقال حميدة، خلال لقائه ببرنامج"عرب وود": "محمد خان قالي الفيلم ده عشان أحمد زكي، ولكن هناك خلاف بيني وبين أحمد زكي.. وأنا خلاص مش هشتغل معاه". وأضاف: "قالي خد أقرأ السيناريو ده، بس خد بالك السيناريو ده عند محمود عبد العزيز، ولو عبد العزيز وافق إنت مش هتشتغل". فيلم "فارس المدينة"، عُرض بالسينما عام 1993 وشارك ببطولته محمود حميدة ولوسي وسعاد نصر وعبد العزيز مخيون وحسن حسني وعايدة رياض وأحمد بدير ومحمد متولي ولطفي لبيب وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد خان. Advertisements قد يهمك ايضاً: محمود حميدة يؤكد أن المنتجون يرونه مسنًّا لا يصلح للبطولات مواقف حياتية مؤثرة في رحلة محمود حميدة السينمائية في ذكرى ميلاده الـ69

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