شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز مخيون ينضم لأسرة مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان القدير عبد العزيز مخيون إلى أسرة مسلسل "البرنس"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد مخيون شخصية محورية خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى.

وفى سياق متصل أبرمت شركة "سينرجى" التعاقد مع كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى.

يشار إلى أن عبد العزيز مخيون يصور حالياً دوره فى مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" مع النجوم آسر ياسين ومنة شلبى، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك فى بطولته خالد أنور، سوسن بدر، مى الغيطى، وآخرون، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية.

"البرنس" اسم نهائى للمسلسل، الذى يشهد التعاون الثانى بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة" ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.