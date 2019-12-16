ماريتا عاصي الحلاني تشعل منتدى شباب العالم بأغاني مبهجة

أشعلت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني فعاليات منتدى شباب العالم بحفلها الغنائي الذي أقيم منذ ساعات.

وقدمت ماريتا الحلاني أغنية بشرة خير للفنان حسين الجسمي وسط حضور كبير لشباب من جميع أنحاء العالم، الذين رفعوا أعلام بلادهم ورفرف العلم اللبناني بجانب العلم المصري.

وانطلقت مساء أمس السبت، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.

Advertisements

وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

قد يهمك ايضاً:

ماريتا الحلَّاني تتعاون مع زياد بُرجي في أغنية جديدة

ماريتا الحلاني تنشر فيديو لقصة شعر النجمة العالمية هيبورن