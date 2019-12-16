أحمد سعد يتعاون مع حسن الشافعي في عمل فني جديد

شارك المنتج محمد الشاعر، جمهوره ومتابعي حسابه بموقع "انستجرام"، صورة ظهر فيها كل من موزع الموسيقى حسن الشافعي والمطرب أحمد سعد، برفقة مغني المهرجانات إسلام كنكا.
وعلق "الشاعر"، على الصورة: "انتظرونا إحنا جايين.. 2020"، ولم يكشف عن تفاصيل العمل الفني الذي سيجمعهم.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد طرح أغنيته الجديدة "اللي كانت حبيبتي"، عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، توزيع محمد عاطف الحلو.
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